Якщо раніше і були сумніви з приводу цього стартапа, ця угода свідчить, що в "Рівіан" можна вірити.

Виконавчий директор Amazon Джефф Безос оголосив, що його компанія бере курс на повне звільнення від шкідливих викидів і сподівається перевести увесь свій автопарк на електрокари до 2040 року. У рамках цього плану вже зроблене перше замовлення.

Читайте також: Українці поставили рекорд з купівлі супердорогих автомобілів

Сто тисяч фургонів замовила Amazon у фірми Rivian Automotive. За контрактом, американський автовиробник, який ще не доставив своїм замовникам жодного автомобіля, зобов’язується передати інтернет-трейдеру усі машини до 2024 року.

Такий автопарк на 40% перекриє існуючий сьогодні флот бензинових і дизельних машин Amazon. Враховуючи, щорічне забруднення атмосфери 10 мільярдами тонн вихлопних газів автопарком компанії, навіть ці сорок відсотків будуть значним полегшенням для екології.

Вихід на дороги перших комерційних електрокарів Rivian під прапором Amazon очікується у 2021 році. А повний обсяг буде виконаний протягом трьох років.

Amazon та Ford є одними з головних інвесторів “Рівіан”. Трохи раніше цього місяця компанія Rivian також оголосила про про інвестиції від компанії Cox Automotive в розмірі 350 мільйонів доларів, що підняло загальну вартість молодого автовиробника до 3,5 мільярдів доларів.

Також цікаво: Пасіка Bentley принесла перший мед