"Блакитний овал" використовуватиме платформу "скейтборд" від "Рівіан" для випуску власних електричних моделей.

Стартап Rivian потрапив під крило Ford. Дві американські компанії оголосили про стратегічне партнерство.

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Rivian заснований у 2009 році, обіцяє вивести на ринок перші дві з п’яти запланованих моделей інноваційних електрокарів у 2020-му та 2021 роках. Решта лінійки має з’явитись до кінця 2025 року. Стартап називають одним з головних перспективних конкурентів Tesla. Нині компанія отримала черговий інвестиційний контракт і сильного партнера з великим досвідом на ринку.

Ford інвестує в молоду американську фірму Rivian $500 млн, а натомість отримає платформу “скейтборд”, на якій побудує абсолютно новий електромобіль під власною маркою. За умовами угоди топ-менеджер Ford Джо Хінрікс увійде до складу ради директорів Rivian з семи чоловік.

Видання New York Times повідомляє, що серед інвесторів Rivian такі компанії як Amazon ($700 млн) та японський концерн Sumitomo ($500 млн).



Фото: Rivian R1S / Rivian Automotive

Наразі Ford вклав у програму виробництва електромобілів близько $11 млрд. За планом компанія випустить у 2020 році дві ключові батарейні новинки: кросовер “в стилі Mustang” та електро-версію пікапа F-150.



Фото: Rivian R1T / Rivian Automotive

Останній якраз і може використовувати платформу від Rivian Automotive, в арсеналі якої зараз є два кузова для цього шасі: пікап R1T і позашляховик R1S, які вийдуть на ринок в 2020 і 2021 роках. Обидва мають потужність у 800 к.с. і Всього в лінійці буде п'ять моделей.

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