"Голубой овал" будет использовать платформу "скейтборд" от "Ривиан" для выпуска собственных электрических моделей.

Стартап Rivian попал под крыло Ford. Две американские компании объявили о стратегическом партнерстве.

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Rivian основан в 2009 году, обещает вывести на рынок первые две из пяти запланированных моделей инновационных электрокаров в 2020-м и 2021 годах. Остальная часть линейки должна появиться к концу 2025 года. Стартап называют одним из главных перспективных конкурентов Tesla. Сейчас компания получила очередной инвестиционный контракт и сильного партнера с большим опытом на рынке.

Ford инвестирует в молодую американскую фирму Rivian $500 млн, а взамен получит платформу “скейтборд”, на которой построит абсолютно новый электромобиль под собственной маркой. По условиям соглашения топ-менеджер Ford Джо Хинрикс войдет в состав совета директоров Rivian из семи человек.

Издание New York Times сообщает, что среди инвесторов Rivian такие компании как Amazon ($700 млн) и японский концерн Sumitomo ($500 млн).



Фото: Rivian R1S / Rivian Automotive

Сейчас Ford вложил в программу производства электромобилей около $11 млрд. По плану компания выпустит в 2020 году две ключевые батарейные новинки: кроссовер “в стиле Mustang” и электро-версию пикапа F-150.



Фото: Rivian R1T / Rivian Automotive

Последний как раз и может использовать платформу от Rivian Automotive, в арсенале которой сейчас есть два кузова для этого шасси: пикап R1T и внедорожник R1S, которые выйдут на рынок в 2020 и 2021 годах. Оба имеют мощность в 800 л. с. и всего в линейке будет пять моделей.

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