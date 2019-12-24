Фінансове вливання надійшло від інвестиційної групи T. Rowe Price Investment Management.

В числі інших великих інвесторів Rivian значаться Amazon, Ford, BlackRock та Cox Automotive. Для “Рівіан” це вже четверте значне вливання коштів за цей рік.

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У лютому Rivian отримав 700 мільйонів доларів від групи компаній на чолі з Amazon. У квітні – ще 500 мільйонів надійшло від Ford, а у вересні свої 350 мільйонів додала компанія Cox Automotive. Свої інвестиції означені компанії сподіваються повернути в різний спосіб: Ford отримає готову до використання платформу для електрокарів, Amazon – парк зі 100 тисяч машин, а Cox Automotive матиме зиск у сфері логістики та обслуговування.

Нагадаємо, перші дві моделі Rivian дебютували трохи більше року тому на автосалоні в Лос-Анджелесі. Фактично, пікап R1T та кросовер R1S являють собою кузовні модифікації одного автомобіля. Для обох моделей передбачено вибір ємності батарей з трьох варіантів, максимальний з яких забезпечить електрокарам запас ходу більше 600 кілометрів.

Фото: електричний пікап Rivian R1T / Rivian

Виробництво на колишньому заводі Mitsubishi в Іллінойсі розпочнеться з пікапа, якому обіцяна стартова вартість у 68 тисяч доларів. Поставляти Rivian R1T покупцям розпочнуть наприкінці 2020 року.

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