Жоден інший автомобіль на таке не здатен. Поки що.

Для розвороту на місці колеса пікапа з правого борту обертаються в протилежний бік від пари з лівого борту. Кмітлива вигадка від Rivian.

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Виконувати ефектний трюк Rivian R1T дозволяють чотири незалежних електромотора. Таку ж функцію творці пікапа пообіцяли й спорідненому позашляховику R1S.



Обертання на місці, може бути вельми корисним на бездоріжжі. Виконувати “танковий розворот” слід лише на грунті, гравії чи снігу, але не на сухому асфальті, оскільки це може пошкодити силову установку.

Електрокари Rivian здатні не лише розвертатись на місці, а й їздити боком, виконуючи так зване “танкове управління” – Tank Steer. Це зробить паралельну парковку простою, як ніколи раніше. В який спосіб реалізована система – не повідомляється, є кілька способів виконувати такий маневр.



Перший – розворот коліс перпендикулярно їх звичайному положенню, другий – спеціальні “гусенечні” шини, ще один варіант виконання цього маневру полягає в асинхронному обертанні коліс.



Rivian R1T і R1S мають аналогічні силові установки з 200-сильними електромоторами, які живляться від батарей ємністю в 105, 135 або 180 кіловат-годин. Виробництво електрокарів стартує зовсім скоро, а постачання машин клієнтам фірма обіцяє розпочати у 2020 році.

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