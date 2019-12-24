Колись в комплекті з новим автомобілем щасливі власники отримували два ключі – один для відмикання дверей, а інший для запуску двигуна. Ті часи давно минули.

Сьогодні відкрити машину та завести двигун можна взагалі без фізичного ключа. Достатньо мати в кишені електронний чіп чи використати свій смартфон. Та декому навіть це видається архаїзмом.

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Бен Уоркмен поповнив ряди кіборгів з вбудованою в тіло електронікою. Він вживив собі під шкіру руки мікрочіп RFID з карти-ключа від своєї Tesla Model 3. Такий ключ вже точно не загубиш. Інше питання, що робити з чіпом, коли прийде час міняти автомобіль?

Місцевий канал Fox 13 повідомляє, що Бену було не просто знайти спеціалістів, для проведення операції. Лікарі, ветеринари і навіть пірсинг-студії йому відмовляли. Однак наполеглевий техноман все ж знайшов тату-салон, в якому погодились провести необхідні маніпуляції. Цікаво, що для Бена це вже не перший подібний досвід – в іншій його руці вживлений магніт, за допомогою якого він показує різноманітні фокуси.



Бен Уоркмен послідував прикладу блогерки Amie DD, котра, можливо, стала першою людиною з імплантованим у руку ключем від Tesla.

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