Когда-то в комплекте с новым автомобилем счастливые обладатели получали два ключа – один для отпирания дверей, а другой для запуска двигателя. Те времена давно прошли.

Сегодня открыть машину и завести двигатель можно вообще без физического ключа. Достаточно иметь в кармане электронный чип или использовать свой смартфон. Но некоторым даже это кажется архаизмом.

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Бен Уоркмэн пополнил ряды киборгов со встроенной в тело электроникой. Он вживил себе под кожу руки микрочип RFID с карты-ключа от своей Tesla Model 3. Такой ключ уже точно не потеряешь. Другой вопрос, что делать с чипом, когда придет время менять автомобиль?

Местный канал Fox 13 сообщает, что Бену было не просто найти специалистов, для проведения операции. Врачи, ветеринары и даже пирсинг-студии ему отказывали. Однако настойчивый техноман все же нашел тату-салон, в котором согласились провести необходимые манипуляции. Интересно, что для Бена это уже не первый подобный опыт – в другой руке вживлен магнит, с помощью которого он показывает различные фокусы.

Бен Уоркмэн последовал примеру блогера Amie DD, которая, возможно, стала первым человеком с имплантированным в руку ключом от Tesla.

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