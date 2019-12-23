Компанія Bosch представила мініатюрний пристрій, який прикріплюється на окуляри будь-якої моделі.

Міні-проектор від Bosch можуть використовувати як водії автомобілів, так і мотоциклісти, велосипедисти, власники електроскутерів та іншого транспорту. І не лише водії.

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Німецька компанія анонсувала прем’єру смарт-окулярів на виставці споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі, яка розпочнеться 6 січня. Відео знайомиться нас з девайсом, названим Smartglasses Light Drive. Це ультракомпактний легкий пристрій, що кріпиться на окуляри користувача.

“Смарт-окуляри можуть допомогти підвищити безпеку водіння і зменшити пориви користувачів постійно перевіряти свої мобільні пристрої на читання або створення повідомлень”, – говорить підрозділу Bosch Sensortec Стефан Фінкбейнер.

Як можна побачити у відеоролику, сфера застосування смарт-окулярів набагато ширша. Характеристики та можливості девайса, а також його конвеєрні перспективи, дізнаємось на початку січня.

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