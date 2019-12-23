Компания Bosch представила миниатюрное устройство, которое прикрепляется на очки любой модели.

Мини-проектор от Bosch могут использовать как водители автомобилей, так и мотоциклисты, велосипедисты, владельцы электроскутеров и другого транспорта. И не только водители.

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Немецкая компания анонсировала премьеру смарт-очков на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, которая начнется 6 января. Видео знакомит нас с девайсом, названным Smartglasses Light Drive. Это ультракомпактное легкое устройство, крепящееся на очки пользователя.

“Смарт-очки могут помочь повысить безопасность вождения и снизить порывы пользователей постоянно проверять свои мобильные устройства на чтение или создание сообщений”, – говорит подразделения Bosch Sensortec Стефан Финкбейнер.

Как можно увидеть в видеоролике, сфера применения смарт-очков гораздо шире. Характеристики и возможности девайса, а также его конвейерные перспективы, узнаем в начале января.

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