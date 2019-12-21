На выставке в Шанхае компания КІА представила новый концепт под названием "Футурон".

Электромобиль оснащен четырьмя электромоторами в колесах и мощной батареей в подполье.

Дизайн передка выполнен в концепции "нос тигра", который сильно растянулся. Светодиодные фары и фонари состоят из десятков светодиодов и получили название "звездное облако".

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Kia Futuron

Концепт имеет технологии автономного управления 4 уровня и позволяет пассажирам разложить кресла и получить полулежачую посадку. Панель приборов – это один огромный монитор от двери до центральной консоли. В серийную модель концепт не превратится и является пробой сил дизайнеров.

Смотрите видео Kia Futuron: