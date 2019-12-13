У патентному відомстві Південної Кореї зареєстровано новий товарний знак. Такий логотип вже використовувався на одному з концептів бренду.

Інформація з бази KIPRIS свідчить, що в липні і листопаді 2019 року компанія Kia надіслала кілька запитів на реєстрацію нового товарного знака – логотипа зі злитним написанням назви марки.

Також цікаво:

З невеликими варіаціями, нові логотипи виконані за однією схемою та одним шрифтом. Схожий логотип вже використовувався на концепті Imagine by Kia навесні цього року.

Фото: концептуальний логотип Kia / Motor1

Наразі не ясно, чи буде Kia використовувати новий логотип у всіх майбутніх моделях, чи виключно для електромобілів або лише для концептів. Що до самого концепта Imagine by Kia, який першим приміряв нове лого марки, серійного втілення він не матиме, хоча окремі рішення виробник може використовувати у своїх конвеєрних моделях. Офіційної інформації про зміну логотипу від компанії не надходило.



Фото: логотип марки Kia / Kia

Нинішній логотип Kia з'явився в 2004 році. Сама назва бренду складається з ієрогліфа ki (起), що означає “зародження, та символу A (亞), який символізує Схід, тобто Азію. Компанія Kia була заснована у 1944 році, розпочавши з випуску велосипедів. З 1957 року фірма почала виробництво ліцензійних мотоциклів Honda, у 1962-му налагодила випуск вантажівок Mazda, а з 1974 року стала виробником легкових автомобілів.

Також цікаво: