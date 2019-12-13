В патентном ведомстве Южной Кореи зарегистрирован новый товарный знак. Такой логотип уже использовался на одном из концептов бренда.

Информация из базы KIPRIS свидетельствует, что в июле и ноябре 2019 компания Kia направила несколько запросов на регистрацию нового товарного знака – логотипа со слитно написанием названия марки.

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С небольшими вариациями, новые логотипы выполнены по одной схеме и одним шрифтом. Похожий логотип уже использовался на концепте Imagine by Kia весной этого года.

Фото: концептуальный логотип Kia / Motor1

Пока не ясно, будет ли Kia использовать новый логотип во всех будущих моделях, или исключительно для электромобилей или только для концептов. Что касается самого концепта Imagine by Kia, который первым примерил новое лого марки, серийного воплощения он не будет, хотя отдельные решения производитель может использовать в своих конвейерных моделей. Официальной информации об изменении логотипа от компании не поступало.



Фото: логотип марки Kia / Kia

Нынешний логотип Kia появился в 2004 году. Само название бренда состоит из иероглифа ki (起), что означает "зарождения, и символа A (亞), который символизирует Восток, то есть Азию. Компания Kia была основана в 1944 году, начав с выпуска велосипедов. С 1957 года фирма начала производство лицензионных мотоциклов Honda, в 1962-м наладила выпуск грузовиков Mazda, а с 1974 года стала производителем легковых автомобилей.

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