Nissan создал версию своего электромобиля Leaf, которая быстрая xtv Tesla Model S. Речь идет о спортивной модификации Nissan Leaf NISMO RC.

Автомобиль имеет 327 лошадиных сил и 640 ньютонометров крутящего момента.

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Возможно, ускорение от 0 до 100 километров в час за 3,4 секунды – это не намного больше, чем у американского электромобиля, однако на гоночном треке “японец” значительно быстрее.



В Испании представили Nissan Leaf NISMO RC



Интерьер Nissan Leaf NISMO RC

Гоночный электрокар Nissan Leaf второго поколения, представленный европейским СМИ в Испании, весит всего 1220 килограммов, а его подвеска “заточена” для прохождения поворотов.

Трековый спорткар имеет мало общего с массовой серийной моделью, даже версии Leaf NISMO, доступной в Японии.

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