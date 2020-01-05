Дизайнеры и мастера британского автопроизводителя уже не впервые прикладывают руку к вещам, далеким от машин, и каждый раз им удается создать действительно изысканную и очень дорогую концепцию. Со своим последним творением Aston Martin теперь будет на земле, воде и воздухе.

Aston Martin и Airbus Corporate Helicopters представили специальную версию вертолета ACH130 под названием Aston Martin Edition.

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Вертолет Airbus ACH130 Aston Martin Edition разрабатывался сводными командами специалистов двух компаний в течение года. Он будет доступен в одном из четырех цветов, с салоном в стиле купе DB11 и беспрецедентным уровнем отделки.

Материалы отделки салона вертолета такие же, как в автомобилях Aston Martin. На спинки передних кресел нанесена декоративная перфорация, которую можно встретить в DB11, дверные карты обшиты натуральной кожей высшего сорта, по всей кабине разбросаны логотипы Aston Martin, а на панели приборов установлена специальная табличка с логотипами партнеров, номером вертолета в серии, а также именем владельца (наносится по желанию заказчика).

Стоимость новинки не раскрывается – ее будут формировать, в зависимости от уровня отделки и комплектации, однако обычный вертолет Airbus ACH130 стоит около трех миллионов евро, так что рассчитывать на меньший ценник желающим приобрести крылатый “Астон Мартин”, не стоит. Заказ клиенты смогут получить уже в первом квартале этого года.

Фото: Airbus ACH130 Aston Martin Edition / Aston Martin

Для студии Aston Martin Design это уже не первый опыт создания автомобильных продуктов. Портфолио студии содержит ультрараскошный жилой комплекс Aston Martin Residences Miami, супербайк Aston Martin Brough Superior AMB 001, роскошную скоростную лодку, а также проекты персональных клиентских гаражей и выставочных стендов.

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