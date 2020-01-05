Дизайнери та майстри британського автовиробника вже не вперше прикладають руку до речей, віддалених від машин і кожного разу їм вдається створити справді вишукану та дуже дорогу концепцію. Зі своїм останнім творінням, Aston Martin буде на землі, воді й у повітрі.

Aston Martin та Airbus Corporate Helicopters представили спеціальну версію гелікоптера ACH130 під назвою Aston Martin Edition.

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Гвинтокрил Airbus ACH130 Aston Martin Edition розроблявся зведеними командами спеціалістів двох компаній протягом року. Він буде доступний в одному з чотирьох кольорів, з салоном в стилі купе DB11 та безпрецедентним рівнем оздоблення.

Матеріали оздоблення салону гвинтокрила такі ж, як в автомобілях Aston Martin. На спинки передніх крісел нанесена декоративна перфорація, яку можна зустріти в DB11, дверні карти обшиті натуральною шкірою вищого ґатунку, по усій кабіні розкидані логотипи Aston Martin, а на панелі приладів встановлена спеціальна табличка з логотипами партнерів, номером вертольота в серії, а також ім'ям власника (наноситься за бажанням замовника).

Вартість новинки не розкривається – її формуватимуть, залежно від рівня оздоблення та комплектації, однак звичайний вертоліт Airbus ACH130 коштує близько трьох мільйонів євро, тож розраховувати на менший цінник бажаючим придбати крилатий “Астон Мартін”, не варто. Замовлення клієнти зможуть отримати вже у першому кварталі цього року.

Фото: Airbus ACH130 Aston Martin Edition / Aston Martin

Для студії Aston Martin Design це вже не перший досвід створення не автомобільних продуктів. Портфоліо студії містить ультрарозкішний життловий комплекс Aston Martin Residences Miami, супербайк Aston Martin Brough Superior AMB 001, розкішний швидкісний човен, а також проекти персональних клієнтських гаражів та виставкових стендів.

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