Летающие машины будут частью "видения будущей мобильности, ориентированного на человека".

На выставке потребительской электроники компания Hyundai покажет концепт летающего автомобиля и целую экосистему для него.

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Летающий модуль появится рядом с еще двумя концептуальными проектами. Первый, который Hyundai называет концепцией “целевого автомобиля”, по сути, является летающим грузовым фургоном; второй – это взлетный порт с командным центром, “хаб”.

Хаб является ключевым в концепции Hyundai. Размещенные в урбанизированных районах, они будут служить точками доступа к этой квазидецентрализованной транспортной сети, а также общественными публичными местами.

“Ожидается, что использование воздушного пространства уменьшит заторы на дорогах и снова сделает городской транспорт удобным”, – объясняет пресс-релиз Hyundai. Пока это вся информация, которой поделился южнокорейский концерн, а все детали будут обнародованы на выставке CES 6 января в Лас-Вегасе.

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