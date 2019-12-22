Літаючі машини будуть частиною "бачення майбутньої мобільності, орієнтованого на людину".

На виставці споживчої електроніки компанія Hyundai покаже концепт літаючого автомобіля та цілу екосистему для нього.

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Літаючий модуль з'явиться поряд зі ще двома концептуальними проектами. Перший, який Hyundai називає концепцією “цільового автомобіля”, по суті, є літаючим вантажним фургоном; другий – це злітний порт з командним центром, “хаб”.

Хаб є ключовим у концепції Hyundai. Розміщені в урбанізованих районах, вони слугуватимуть пунктами доступу до цієї квазідецентралізованої транспортної мережі, а також громадськими публічними місцями.

“Очікується, що використання повітряного простору зменшить затори на дорогах та знову зробить міський транспорт зручним”, – пояснює прес-реліз Hyundai. Наразі це уся інформація, якою повілився південнокорейський концерн, а усі деталі будуть оприлюднені на виставці CES 6 січня у Лас-Вегасі.

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