Генрік Фіскер стверджує, що його батарейний кросовер буде кращим за подібні машини від Tesla, Jaguar чи Audi в усіх відношеннях. Фірма малими порціями видає інформацію про свою новинку, котру покаже публіці повністю на виставці CES.

Засновник Fisker продовжує ділитись подробицями про своє нове дітище. І просить не порівнювати електричний кросовер “Океан” з габаритними однокласниками, в тому числі Tesla Model Y. Мовляв, він буде в усьому кращим. Остання з розкритих особливостей Ocean – передні крісла з підсвічуванням.

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Генрік Фіскер, з-під пера якого вийшли BMW Z8 та Aston Martin DB9 показав фрагмент інтер'єру новинки власної фірми. У дорогих комплектацій Fisker Ocean буде “кристалічна” ілюмінація. Детальніше про незвичайну опцію розкажуть 7 січня, під час публічного дебюту кросовера на виставці споживчої електроніки CES у Лас-Вегасі.

В числі інших особливостей електрокросовера, розкритих раніше: світлодіодні повторювачі покажчиків повороту на задніх стійках, висувні ручки дверей, дах з сонячними панелями та режим “Каліфорнія”, з яким кросовер перетворюється на повністю відкритий “кабріолет”.

Силова установка Fisker Ocean складається з пари електромоторів та батареї ємністю більше 80 кіловат-годин, котра забезпечує запас ходу у 483 кілометри.

Фото: електричний кросовер Fisker Ocean та його особливості / Fisker, Motor1

Fisker Ocean обіцяють поставити на конвеєр в 2021 році. Заявлена ринкова вартість у США – від 40 тисяч доларів. При цьому Fisker має намір не лише продавати кросовер, а й здавати його в оренду по 379 доларів на місяць. Замовити Fisker Ocean можна вже зараз, для цього потрібно завантажити спеціальний додаток для смартфону та внести депозит у розмірі 250 доларів.

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