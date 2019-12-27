Самохідний колісний дрон з акумулятором приїжджатиме на виклик користвувача та самостійно під'єднається до електрокара, щоб підживити його.

Будувати інфраструктуру зарядних станцій – дорого й довго. Значно практичніше випускати зарядних роботів, вважають у Volkswagen.

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Концепція Volkswagen передбачає, що кожен паркінг у місті може перетворитись на станцію, де одночасно зможуть заряджатись багато автомобілів. Таким чином німецький автовиробник готується до того часу, коли електротранспорт набуде масового поширення і розвиток зарядної інфраструктури не буде встигати за темпами зростання кількості батарейних машин.

Концептуальний робот оснащений 25-кіловатним блоком акумуляторів, він здатен самостійно знаходити на парковці електрокар та приєднуватися до його порту. Мобільний пауер-банк можна буде викликати через мобільний додаток. А якщо автомобілі оснастять необхідною програмою, вони зможуть надсилати повідомлення про низький заряд батареї, на який автоматично реагуватимуть роботи-зарядники.

Фото: концептуальні зарядні роботи Volkswagen / Volkswagen

Для орієнтації у просторі мобільний девайс матиме комплекс датчиків та сканерів, подібно до побутових роботів-прибиральників. Відновлювати власний енергозапас робот буде на док-станції, і робитиме це також самостійно.

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