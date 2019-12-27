Експериментальне місто майбутнього зводять у Шанхаї. У ньому будуть високотехнологічні дороги, безпілотні автобуси, покриття 5G-інтернет та багато іншого.
Китайська компанія Human Horizons узялась звести ціле містечко, в якому весь транспорт буде автономним, екологічно чистим і безпечним, а інфраструктура міста – “дружня” до електрокарів та людей.
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Експериментальний кампус розташований на території Парку високих технологій Чжанцзян у місті Шанхай. У ньому компанія Human Horizons створює та тестує транспортну і комунікаційну інфраструктуру міста майбутнього.
Проект Smart City є частиною стратегічного плану Human Horizons, названого 3 Smart: “розумний автомобіль”, “розумна дорога”, “розумне місто”. У цій триєдності усі частини зв’язані між собою за допомогою високошвидкісного інтернету та технології V2X (vehicle-to-everything, комунікація машин з об'єктами інфраструктури).
Фактично Smart City утворює екосистему для електричних безпілотників, де все пристосовано для них.
Інформацію для центру управління цифровим містом збиратимуть три безпілотних шаттли з лазерними далекомірами, а весь комплекс являє собою першу в світі 5G-систему контролю за автономним трафіком.
У демонстраційних відео від Human Horizons можна побачити кілька концептів, раніше продемонстрвоаних публіці. Найцікавіший з них “електричний кросовер, натхненний суперкарами” – HiPhi 1. Він оснащений більш ніж 500 датчиками і автопілотом третього рівня, а також шістьма обчислювальними платформами і нейронною мережею, що відповідає за обробку та передачу даних. Крім того, у HiPhi 1 аж дев'ять дверцят, причому всі різного типу.
Також у відео можна побачити автономні пасажирські шатли та найбільш ефектний концепт китайської компанії – Human Horizons Concept H.
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