Начальная цена Tesla Model 3, произведенной на новом китайском заводе, составит $43 тысячи с учетом государственных субсидий.

7 января 2020 года начинаются поставки первых Tesla Model 3, которые были произведены на новом заводе Tesla в Шанхае. Правда, работникам завода ранее продали 15 машин, которые они заказали предварительно.

Настоящей сенсацией стала цена на новые автомобили Tesla с китайского завода. Как сообщила Tesla в социальной сети Weibo, начальная стоимость китайской Tesla Model 3 составит 299 050 юаней, что составляет примерно 43 тысячи американских долларов. Это на 7 тысяч дешевле, чем предполагалось. Снижение цены произошло благодаря субсидиям китайского правительства и налаживанию производства некоторых комплектующих в Поднебесной.

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Начальная заднеприводная модель Tesla Model 3 Standard Range Plus в Америке стоит дешевле – от 39 990 долларов США, а в Европе – от 44390 евро. Поэтому китайская версия оказалась дороже американской, но дешевле европейской. В Украину электромобили Tesla официально не поставляются.

Напомним, что Tesla запатентовала аккумуляторы, способные "жить" миллион миль.