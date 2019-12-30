Большой электрический седан стоит втрое дешевле американской модели, однако доступен только в Китае.

Компания Xpeng Motors открыла в Китае книги продаж своей второй модели – электрического седана Xpeng P7. Стоимость новинки стартует с отметки 240 тысяч юаней – $34 тысяч или 810 тысяч гривен. Получать машины клиенты начнут во втором квартале 2020 года.

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Tesla Model S, на которую сегодня равняются все создатели электрокаров, пока не выпускается в Поднебесной – Гигафабрика еще не начала свою работу. Возможно, с запуском завода, стоимость продукции для местного рынка снизится, однако сейчас популярный электроседан продается в Китае минимум за 794 тысяч юаней – $113 тысяч. Впрочем, первой на конвейер в Шанхае станет Model 3, поэтому в Xpeng P7 есть достаточно времени, чтобы завоевать сильные позиции на рынке.

Фото: салон Xpeng P7 / Xpeng

Базовая версия Xpeng P7 оснащается одним электромотором на задней оси. Агрегат производит 267 л.с. мощности и 390 Нм крутящего момента. От нуля до первой сотни заднеприводный P7 ускоряется за 6,7 с. Батарея емкостью 80,9 кВт*ч гарантирует запас хода в 550 километров (NEDC).

Топовое исполнение Xpeng P7 комплектуется электромотором на каждой оси, обеспечивает автомобилю полноприводную трансмиссию и производительность в 430 л.с. и 660 Нм. Спринт до 100 км/ч такая версия выполняет за 4,3 секунды.

Фото: электрический седан Xpeng P7 / Xpeng

Xpeng P7 предлагает достаточно богатое оснащение и отделку: дорогие отделочные материалы, виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем и мультимедиасистема с 14,97-дюймовым монитором, которым можно управлять с помощью тачпада. Кроме того, для электромобиля заявленный автопилот третьего уровня с функцией автоматической парковки и самостоятельного движения по магистрали.

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