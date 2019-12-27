Кто-то уже успел не только приобрести одну из последних новинок немецкого автопрома, но и зарегистрировать автомобиль в Украине.

EQC – первая модель с электрического семейства Mercedes-Benz. Дебют новинки состоялся более года назад, продажи в Европе стартовали лишь несколько месяцев назад, а сами автомобили большинство клиентов начнет получать уже в начале следующего года. Украинец оказался в числе первых, кто уже получил свой электрический внедорожник.

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Mercedes-Benz EQC построен на базе кроссовера GLC и имеет похожий кузов, что хорошо заметно в профиль. Единственная доступная для заказа версия кроссовера – EQC 400 4Matic с двумя электромоторами мощностью в 408 л.с. Аккумуляторный блок такой модели имеет емкость 80 кВт*ч, которой хватает на 450+ км автономного хода (NEDC), по данным производителя. Специальная скоростная зарядная станция от Mercedes под названием Ionic позволяет зарядить аккумулятор на 80% за 20 минут. Ускорение с места до 100 км/ч занимает 5,1 секунды, максимальная скорость EQC ограничена 180 км/ч.



Фото: Mercedes-Benz EQC в Киеве / ТопЖир/instagram.com/klimenty_

В Германии Mercedes-Benz EQC можно приобрести по цене от 71 500 евро.

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