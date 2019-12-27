Хтось вже встиг не тільки придбати одну з останніх новинок німецької, а й зареєструвати автомобіль в Україні.

EQC – перша модель з електричного сімейства Mercedes-Benz. Дебют новинки відбувся більше року тому, продажі в Європі стартували лише кілька місяців тому, а самі автомобілі більшість клієнтів почне отримувати вже на початку наступного року. Українець опинився в числі перших, хто вже отримав свій електричний позашляховик.

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Mercedes-Benz EQC побудований на базі кросовера GLC і має подібний кузов, що добре помітно в профіль. Єдина доступна для замовлення версія кросовера – EQC 400 4Matic з двома електромоторами потужністю у 408 к.с. Акумуляторний блок такої моделі має ємність 80 кВт*год, котрої вистачає на 450+ кілометрів автономного ходу (NEDC), за данними виробника. Спеціальна швидкісна зарядна станція від Mercedes під назвою Ionic дозволяє зарядити акумулятор на 80% за 20 хвилин. Прискорення з місця до 100 км/год займає 5,1 секунду, максимальна швидкість EQC обмежена 180 км/год.



Фото: Mercedes-Benz EQC в Києві / ТопЖир/instagram.com/klimenty_

В Німеччині Mercedes-Benz EQC можна придбати за ціною від 71 500 євро.

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