Різдвяне диво. Хоча й тимчасове.

Раніше ми розповідали про татуся, який вирішив потішити свого сина й збудував репліку його улюбленого автомобіля з комп’ютерної гри Forza Horizon, надрукувавши кузовні панелі та деякі деталі на 3D-прінтері. Ця історія дійшла й до Італії і виробник вирішив вшанувати пристрасних фанатів.

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“Lamborghini проти будь-яких підробок. Однак історія цих батька і сина є доказом справжньої пристрасті, про яку варто розповісти всім, тому ми вибрали Стерлінга і Ксандера в якості головних героїв нашого різдвяного відео в 2019 році”, – заявила директор з маркетингу і комунікацій Automobili Lamborghini Катя Бассі.



Нагадаємо, Стерлінг Бекус і його 12-річний син Ксандер – великі шанувальники Lamborghini, вони своїми силами побудували копію суперкара у себе в гаражі, витративши на це півтора року.

За кілька днів перед Різдвом, батько з сином отримали від Lamborghini справжній Aventador S. Щоправда, 740-сильний суперкар не залишиться в родині Бекусів назавжди – його видали лише на кілька днів.

А ось минулорічне різдвяне відео від Lamborghini про справжніх фанатів марки, котре зібрало більше 24 мільйонів переглядів.

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