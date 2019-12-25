Рождественское чудо. Хотя и временное.

Ранее мы рассказывали о папе, который решил порадовать своего сына и построил реплику его любимого автомобиля из компьютерной игры Forza Horizon, напечатав кузовные панели и некоторые детали на 3D-принтере. Эта история дошла и до Италии и производитель решил почтить страстных фанатов.

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"Lamborghini против любых подделок. Однако история этих отца и сына является доказательством подлинной страсти, о которой стоит рассказать всем, поэтому мы выбрали Стерлинга и Ксандера в качестве главных героев нашего рождественского видео в 2019 году", – заявила директор по маркетингу и коммуникациям Automobili Lamborghini Катя Басси.

Напомним, Стерлинг Бэкус и его 12-летний сын Ксандер – большие поклонники Lamborghini, они своими силами построили копию суперкара у себя в гараже, потратив на это полтора года.

За несколько дней перед Рождеством, отец с сыном получили от Lamborghini настоящий Aventador S. Правда, 740-сильный суперкар не останется в семье Бекуса навсегда – его выдали лишь на несколько дней.

А вот прошлогоднее рождественское видео от Lamborghini о настоящих фанатах марки, которое собрало более 24 миллионов просмотров.

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