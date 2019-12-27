Спорткар "The Dog" належить кращій тенісній ракетці України – Александру Долгополову, і відомий не менше за самого спортсмена.

Ролик від користувача з ніком Samurai s toporom стрімко набирає перегляди на COUB. Він створений на основі минулорічного відео про унікальний 1100-сильний Nissan GT-R The Dog українського тенісиста Александра Долгополова.

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Nissan GT-R оснащений пакетом тюнінгу AMS ALPHA12, який піднімає потужність японського спорткара до 1100 кінських сил. А прославився автомобіль завдяки тому, що став одним з найпотужніших GT-R у світі, стараннями одного з київських тюнінг-ательє та завдяки комплекту тюнінгту AMS ALPHA16. Крім того, автомобіль і раніше, і зараз має неповторний вигляд. А нік-нейм спорткара The Dog – це прізвисько самого Долгополова. Оригінальне відео та інтерв’ю з власником:



До слова, у написанні імені тенісиста не допущена помилка – у 2010 році спортсмен змінив латинське написання імені з Oleksandr Dolgopolov Jr. на Alexandr Dolgopolov.



Титулований тенісист за свою кар’єру заробив не один мільйон доларів призових. Судячи з масштабів тюнінгу його Nissan GT-R, на машину він витратив чимало з цих грошей. Зараз Алекс мешкає в ОАЕ.

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