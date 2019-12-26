Каскадер Сергій Совяк проїхався по Дніпру на мотоциклі. В Україні цей трюк виконали вперше, тож він став рекордним.

Каскадер проїхав по воді понад 5 кілометрів зі швидкістю близько 60 кілометрів на годину. Для цього він всановив на мотоцикл спеціальні лижі.

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“Це все мої друзі вірили в мене, родина не зовсім знає, проте, я певен підтримає мене. У нас добре вийшло!” – розповів каскадер.

Карколомний трюк виконувався у нас вперше і одразу потрапив до Реєстру рекордів України.

“Це сенсація! У світі є десятеро людей, які спробували встановити подібний рекорд і нам приємно, що серед них є українець”, – прокоментувала подію очільниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

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