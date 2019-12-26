Каскадер Сергей Совяк проехался по Днепру на мотоцикле. В Украине этот трюк выполнили впервые, и он стал рекордным.

Каскадер проехал по воде более 5 километров со скоростью около 60 километров в час. Для этого он установил на мотоцикл специальные лыжи.

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"Это все мои друзья верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен поддержит меня. У нас хорошо получилось!” – рассказал каскадер.

Сногсшибательный трюк выполнялся у нас впервые и сразу попал в Реестр рекордов Украины.

"Это сенсация! В мире есть десять человек, которые попытались установить подобный рекорд и нам приятно, что среди них есть украинец", – прокомментировала событие руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

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