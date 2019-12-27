Спорткар "The Dog" принадлежит лучшей теннисной ракетке Украины – Александру Долгополову, и известен не меньше самого спортсмена.

Ролик от пользователя с ником Samurai s toporom стремительно набирает просмотры на COUB. Он создан на основе прошлогоднего видео об уникальном 1100-сильном Nissan GT-R The Dog украинского теннисиста Александра Долгополова.

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Nissan GT-R оснащен пакетом тюнинга AMS ALPHA12, который поднимает мощность японского спорткара до 1100 лошадиных сил. А прославился автомобиль благодаря тому, что стал одним из самых мощных GT-R в мире, стараниями одного из киевских тюнинг-ателье и благодаря комплекту тюнинга AMS ALPHA16. Кроме того, автомобиль и раньше, и сейчас имеет неповторимый вид. А ник-нейм спорткара The Dog – это прозвище самого Долгополова. Оригинальное видео и интервью с владельцем:

К слову, в написании имени теннисиста не допущена ошибка – в 2010 году спортсмен изменил латинское написание имени с Oleksandr Dolgopolov Jr. на Alexandr Dolgopolov.



Титулованный теннисист за свою карьеру заработал миллионы долларов призовых. Судя по масштабам тюнинга его Nissan GT-R, на машину он потратил немало из этих денег. Сейчас Алекс живет в ОАЭ.

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