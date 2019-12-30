Великий електричний седан коштує втричі дешевше за американську модель, однак доступний тільки в Китаї.

Компанія Xpeng Motors відкрила в Китаї книги продажів своєї другої моделі – електричного седана Xpeng P7. Вартість новинки стартує з відмітки 240 тисяч юанів – $34 тисячі або 810 тисяч гривень. отримувати машини клієнти почнуть у другому кварталі 2020 року.

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Tesla Model S, на яку сьогодні рівняються усі творці електрокарів, поки що не випускається в Піднебесній – Гігафабрика ще не почала свою роботу. Можливо, з запуском заводу, вартість продукції для місцевого ринку знизиться, однак зараз популярний електроседан продається в Китаї мінімум за 794 тисячі юанів – $113 тисяч. Втім, першою на конвеєр у Шанхаї стане Model 3, тому у Xpeng P7 є достатньо часу, аби завоювати сильні позиції на ринку.



Фото: салон Xpeng P7 / Xpeng

Базова версія Xpeng P7 оснащується одним електромотором на задній осі. Агрегат продукує 267 к.с. потужності та 390 Нм крутного моменту. Від нуля до першої сотні задньопривідний P7 прискорюється за 6,7 с. Батарея ємністю 80,9 кВт*год гарантує запас ходу в 550 кілометрів (NEDC).

Топове виконання Xpeng P7 комплектується електромотором на кожній осі, що забезпечує автомобілю повнопривідну трансмісію та продуктивність у 430 к.с. та 660 Нм. Спрінт до 100 км/год така версія виконує за 4,3 секунди.

Фото: електричний седан Xpeng P7 / Xpeng

Xpeng P7 пропонує досить багате оснащення та оздоблення: дорогі оздоблювальні матеріали, віртуальна приладова панель з 10,25-дюймовим дисплеєм і мультимедіасистема з 14,97-дюймовим монітором, яким можна керувати за допомогою тачпадів. Крім того, для електромобіля заявлений автопілот третього рівня з функцією автоматичного паркування та самостійного руху по магістралі.

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