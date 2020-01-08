"Танок переможця" на честь досягнень "Тесли" в Китаї від керівника компанії дуже нагадує викрутаси наших дідусів на весіллях. Він навіть роздягнувся!

Для Ілона Маска 2020 рік розпочався дуже добре. Наприкінці минулого року електрокари Tesla отримали кілька престижних міжнародних нагород, а вже у цьому році на Гігафабриці у Шанхаї стартувало виробництво Model 3. Чом би не радіти?

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Старт виробництва на третій Гігафабриці Tesla і першій за межами США – визначна подія для автовиробника. Й Ілон Маск не боїться демонструвати свою радість з цього приводу. Він не лише виступив з “сольним номером” перед публікою, а й розмістив відеозапис своїх “диких танців” у Twitter.



На тому ж заході Ілон Маск представив китайським ЗМІ кросовер Model Y для місцевого ринку, на який покладає великі надії, заявляючи, що саме ця модель повинна стати локомотивом у продажах. Керівник компанії переконаний, що компактний кросовер продаватиметься краще, ніж всі інші моделі Tesla разом. Що ж, тут не вистачає лише музичного супроводу, наприклад, пісні Руслани: “Xей, ші-кі-дай, ші-рі-кі-дан-xей! Ші-рі-кі-дай, ші-кі-рі-да-на”!

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