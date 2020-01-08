На виставці Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі компанія Sony представила несподіваний проект — концептуальний електрокар під назвою Vision-S.

Концептуальний автомобіль нагадує щось середнє між моделями Porsche Taycan і Lucid Air.

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У списку фірм, задіяних в роботі над концептом, немає жодного автовиробника, зате є безліч компаній, що беруть участь в створенні різних високих технологій і компонентів. У розробці Vision-S фірмі Sony допомагали, наприклад, колеги з Nvidia, Bosch, ZF, Continental і Qualcomm, а для проектування платформи концепту японці об'єдналися з інженерами Magna Steyr.

В технічні деталі творці седана не вдаються: відомо лише, що він забезпечений двома електромоторами з віддачею в 270 к.с. кожен, що дозволяє Vision-S прискорюватися до 100 км / год за 4,8 секунди при максимальній швидкості в 240 км / год.

Чотиримісний електрокар оснащений системою з 33 датчиків і сенсорів, що наділяють його здатністю самостійно орієнтуватися в просторі. Робоче місце водія Vision-S складається з декількох моніторів, включаючи бічні екрани, на які передається картинка з камер заднього виду. Заявлено також, що Vision-S забезпечили акустичною системою, що забезпечує просторове звучання: динаміки вбудовані навіть в сидіння.

Поки не уточнюється, чи є у Sony плани по серійному виробництву електромобіля, або Vision-S так і залишиться абстрактним концептом в новій для фірми галузі. Можливо, фінальним етапом розвитку Vision-S стане поява на віртуальних трасах гри Gran Turismo Sport.

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