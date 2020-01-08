На выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе компания Sony представила неожиданный проект – концептуальный электрокар под названием Vision-S.

Концептуальный автомобиль напоминает что-то среднее между моделями Porsche Taycan и Lucid Air.

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В списке фирм, задействованных в работе над концептом, нет ни одного автопроизводителя, зато есть множество компаний, участвующих в создании различных высоких технологий и компонентов. В разработке Vision-S фирме Sony помогали, например, коллеги из Nvidia, Bosch, ZF, Continental и Qualcomm, а для проектирования платформы концепта японцы объединились с инженерами Magna Steyr.

В технические детали создатели седана не вдаются: известно лишь, что он снабжен двумя электромоторами с отдачей в 270 л.с. каждый, что позволяет Vision-S ускоряться до 100 км/ч за 4,8 секунды при максимальной скорости в 240 км/ч.

Четырехместный электрокар оснащен системой из 33 датчиков и сенсоров, которые наделяют его способностью самостоятельно ориентироваться в пространстве. Рабочее место водителя Vision-S состоит из нескольких мониторов, включая боковые экраны, на которые передается картинка с камер заднего вида. Заявлено также, что Vision-S обеспечили акустической системой с пространственным звучанием: динамики встроены даже в сиденья.

Пока не уточняется, есть ли у Sony планы по серийному производству электромобиля, или Vision-S так и останется абстрактным концептом в новой для фирмы отрасли. Возможно, финальным этапом развития Vision-S станет появление на виртуальных трассах игры Gran Turismo Sport.

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