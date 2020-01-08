"Танец победителя" в честь достижений "Теслы" в Китае от руководителя компании очень напоминает выкрутасы наших дедушек на свадьбах. Он даже разделся!

Для Илона Маска 2020 год начался очень хорошо. В конце прошлого года электрокары Tesla получили несколько престижных международных наград, а уже в этом году на гигафабрике в Шанхае стартовало производство Model 3. Почему бы не радоваться?

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Старт производства на третий гигафабрике Tesla и первой за пределами США – значимое событие для автопроизводителя. И Маск не боится демонстрировать свою радость по этому поводу. Он не только выступил с "сольным номером" перед публикой, но и разместил видеозапись своих "диких танцев" в Twitter.

На том же мероприятии Маск представил китайским СМИ кроссовер Model Y для местного рынка, на который возлагает большие надежды, заявляя, что именно эта модель должна стать локомотивом продаж. Руководитель компании убежден, что компактный кроссовер будет продаваться лучше, чем все остальные модели Tesla вместе. Что ж, здесь не хватает только музыкального сопровождения, например, песни Русланы: "Xей, ши-ки-дай, ши-ре-ки-дан-xей! Ши-ре-ки-дай, ши-ки-ри-да-на!”

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