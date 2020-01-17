FCA и тайваньская фирма Foxconn, которая собирает "Айфоны" для Apple, образовали совместное предприятие для производства электромобилей для азиатского рынка.

Компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Hon Hai – материнская компания Foxconn, выпускающая iPhone по заказу Apple, договорились о создании совместного предприятия с равными долями собственности. По плану, СП будет заниматься производством электрокаров, а их разработка возложена на итало-американский концерн.

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С 2005 года Foxconn удерживает статус крупнейшей компании Тайваня со штатом более миллиона человек. Фирма является крупнейшим в мире контрактным OEM-производителем электроники, осуществляя производство комплектующих и сборку высокотехнологичной продукции на заказ безфабричных компаний, которые, в свою очередь, занимаются разработкой и продажей изделий.

По такой же схеме предполагается и сотрудничество с Fiat Chrysler. Кроме того, на тайваньскую фирму также возлагается разработка аппаратного и программного обеспечения. За развитие электромобильного направления со стороны Foxconn будут отвечать специалисты двух дочерних предприятий тайваньского гиганта: FIT Hon Teng (выпускает автомобильные компоненты) и FIH Mobile (сборщик Android-смартфонов).

Основным рынком для будущих электрокаров Fiat Chrysler и Foxconn должен стать Китай. Планы по экспорту также есть в бумагах, однако имеют отдаленную перспективу.

Фото: концепт Chrysler Airflow Vision / Chrysler, Carscoops

Отметим, что FCA недавно заключила соглашение о слиянии с французским концерном PSA (бренды Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles), что превращает этот альянс в четвертого по величине автопроизводителя в мире.

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