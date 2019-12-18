Автопроизводители PSA Peugeot и Fiat Chrysler в среду, 18 декабря, объявили о своем слиянии.

Сейчас они дорабатывают все условия для слияния по принципу 50 на 50. В случае успеха их компания может стать четвертым по величине автопроизводителем в мире. Слияние еще должны утвердить антимонопольные органы, передает DW.

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В совместном заявлении компании сообщили, что новую группу возглавит генеральный директор PSA Карло Таварес, а глава Fiat Chrysler Джон Элканн будет председателем совета директоров объединенной компании. Ее название еще неизвестно. Так же представители компании еще не объявили, на платформе которой из двух компаний будут производиться машины нового автопроизводителя.

Новая группа уже планирует продавать 8,7 миллиона авто в год. Больше этих объемов продаж имеют только Volkswagen, Toyota и французско-японская группа Renault-Nissan.

Новая группа будет иметь годовой оборот в почти 170 миллиардов евро и годовой доход от операций в более 11 миллиардов евро – без компаний Magneti Marelli и Faurecia.

В группу PSA Peugeot входят компании Citroën, Faurecia, Peugeot Motocycles, Banque PSA Finance, Peugeot Citroën Moteurs (PCM), Process Conception Ingénierie (PCI), DS Automobiles. В 2017 году группа приобрела немецкую компанию Opel и британскую Vauxhall.

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Корпорация Fiat Chrysler владеет компаниями Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar и SRT, Maserati, COMAU, Magneti Marelli и Teksid.