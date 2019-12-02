09:09, сегодня

Именно так хочется назвать новый 508, глядя на его внешность. Но все дело в том, что такая внешность полностью соответствует содержанию и этот автомобиль не только очень стильно выглядит, но и чертовски эмоционально едет.

Любоваться внешностью Peugeot 508 можно долго: вряд ли найдется человек, которого этот автомобиль оставит равнодушным. В особом восторге от него прекрасная половина человечества, но и мужчины находят в дизайне много интересного.

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В тесноте и в уюте

Первое впечатление от водительского места неоднозначное. Немного тесновато, зато уютно и есть стойкое чувство защищенности. Высокая оконная линия, большой центральный тоннель, маленький, почти игрушечный руль и парящая над ним цифровая панель приборов, – все это ни капельки не похоже ни на одного из конкурентов.

О практичности, конечно, тут не забыли, но она не на первом месте. К примеру, ниша для телефона (с беспроводной зарядкой) спрятана в центральном тоннеле и забыть его там, выходя из автомобиля, можно запросто. Кнопки включения подогрева сидений – сенсорные и чтобы выбрать нужный режим на ходу, приходится отвлекаться от дороги. В остальном же эргономика на очень высоком уровне.

А вот задние пассажиры, особенно те, которые ростом вышли за 190 см, на недостаток места могут пожаловаться. И по высоте им места мало, и колени приходится держать порознь, словом, в дальнюю дорогу лучше брать попутчиков покомпактнее. А еще на задний ряд садить не больше двух, ибо третьему будет мешать центральный тоннель.

Зато багажа в Peugeot 508 можно набрать достаточно. Инженеры пожертвовали полноценной запаской и положили в подполье скромную докатку, но это позволило получить почти 500 литров полезного объёма! А кузов лифтбек открывает широчайшие возможности по части загрузки и выгрузки багажа.

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Забывая обо всем

На дороге Peugeot 508 ведет себя дерзко и уверено. 2,0-литровый дизель на 180 л.с. в паре с классическим 8-диапазонным автоматом очень бодро ускоряют легкий 508-ой. И пусть паспортные 9,4 с. до первой сотни кажутся не бог весть каким показателем "на бумаге", но на деле динамики хватает с головой. Причем не только динамики разгона – тормоза у Peugeot 508 тоже прекрасные. Особо радуют настройки электроники, которые не вмешиваются в управление сразу, а позволяют слегка пропищать резиной и в повороте и на торможении.

Машина держится на виражах отменно. Несмотря на то, что в передней подвеске используется обычный МакФерсон, Peugeot 508 заныривает в повороты с неподдельным азартом. Вероятно, благодарить за это следует "хитрую" заднюю многорычажку из алюминиевых рычагов, которая держится на алюминиевом же подрамнике. Ну и, естественно, шины Michelin Pilot Sport 4, в которые Peugeot 508 обувают с завода.

При отменной управляемости и "цепкости" на дорогах с хорошим покрытием Peugeot 508 весьма достойно справляется и с разбитыми дорогами. Короткий и очень чувствительный руль позволяет играючи объезжать ямы, на а если это не удается – ничего страшного не происходит. Подвеска, конечно, не всеядная, но чтобы она сработала "в отбой", нужно сильно постараться – найти хорошую яму и влететь в нее загруженным колесом.

Спокойно и размерено ездить на Peugeot 508 тоже можно, но этот автомобиль все же провокатор. Он умеет и любит ездить быстро, азартно и эмоционально. Таким уж его задумали создатели.

Технологии комфорта

По части оснащения Peugeot 508 легко даст фору многим игрокам своего класса, гордо носящим приставку "премиум". Помимо уже привычного активного круиз-контроля, автоматической парковки, системы чтения знаков, удержания автомобиля в полосе, 508 оборудован еще и системой ночного видения, которая автоматически распознает пешеходов.

Причем видит она их не только на дороге, но и способна "угадать маневр" пешехода, который собирается прейти дорогу. В этом случае он выделяется не желтым прямоугольничком, как “послушный” пешеход, а подсвечивается красным треугольником. К тому же предупреждает звуковым сигналом. С такой “сигнализацией” не заметить человека невозможно. Тем более, что в темноте система действительно замечает пешеходов гораздо раньше, чем водитель.

Ну и отдельным пунктом следует упомянуть штатную аудиосистему Focal. Звучит она очень достойно, причем независимо от стиля и направления музыки. На ней приятно слушать и рэп, и рок, и классику. Ни одна из предыдущих моделей Peugeot не могла похвастать таким качеством и глубиной звучания.

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Уникальный среди равных

Пожалуй, самый приятный момент – это цена. За базовый Peugeot 508 с мотором мощностью 150 л.с. простят всего 657 400 грн., а за топовую, очень хорошо укомплектованную версию GT-Line – 888 200 грн. Безусловно, такая ценовая вилка вполне типична для седанов D класса, но ведь Peugeot 508 – это всё-таки купе к тому же очень эмоциональное.

Так не лучше ли, при прочих равных, выбрать автомобиль с молодой душой и наслаждаться не только дизайном, комфортом и технологиями, а и отменной управляемостью и азартом?

Автор: Сергей Волощенко (видео), Евгений Гудущан (текст)

Фото: Андрей Яцуляк