09:09, сьогодні

Саме так хочеться назвати новий 508, дивлячись на його зовнішність. Але вся справа в тому, що така зовнішність повністю відповідає змісту і цей автомобіль не тільки дуже стильно виглядає, але і скажено емоційно їде.

Милуватися зовнішністю Peugeot 508 можна довго: навряд чи знайдеться людина, яку цей автомобіль залишить байдужим. В особливому захваті від нього прекрасна половина людства, але й чоловіки знаходять в дизайні багато цікавого.

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У тісноті і в затишку

Перше враження від водійського місця неоднозначне. Трохи затісно, зате затишно і є стійке відчуття захищеності. Висока віконна лінія, великий центральний тунель, маленьке, майже іграшкове кермо і легка, мов пір'їнка, цифрова панель приладів над ним, – все це ні крапельки не схоже ні на одного з конкурентів.

Про практичність, звичайно, тут не забули, але вона не на першому місці. Наприклад, ніша для телефону (з бездротовою зарядкою) захована в центральному тунелі і забути його там, виходячи з автомобіля, можна запросто. Кнопки включення підігріву сидінь – сенсорні і щоб вибрати потрібний режим на ходу, доводиться відволікатися від дороги. В іншому ж ергономіка на дуже високому рівні.

А ось задні пасажири, особливо ті, які зростом вийшли за 190 см, на недолік місця можуть поскаржитися. І у висоту їм місця мало, і коліна доводиться тримати порізно, словом, в далеку дорогу краще брати попутників більш компактних. А ще на задній ряд садити не більше двох, бо третьому заважатиме центральний тунель.

Зате багажу в Peugeot 508 можна набрати достатньо. Інженери пожертвували повноцінною запаскою і поклали в підпілля скромну докатку, але це дозволило отримати майже 500 літрів корисного об'єму! А кузов ліфтбек відкриває найширші можливості по частині завантаження і вивантаження багажу.

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Забуваючи про все

На дорозі Peugeot 508 поводиться зухвало і впевнено. 2,0-літровий дизель на 180 к.с. в парі з класичним 8-діапазонним автоматом дуже бадьоро прискорюють легкий 508-ий. І нехай паспортні 9,4 с. до першої сотні здаються не бозна-яким показником "на папері", але на ділі динаміки вистачає з головою. Причому не тільки динаміки розгону – гальма у Peugeot 508 теж прекрасні. Особливо тішать настройки електроніки, які не втручаються в управління відразу, а дозволяють злегка пропищати гумою і в повороті і на гальмуванні.

Машина тримається на віражах чудово. Незважаючи на те, що в передній підвісці використовується звичайний Макферсон, Peugeot 508 занирює в повороти з непідробним азартом. Ймовірно, дякувати за це слід "хитрій" задній багатоважільній підвісці з алюмінієвих важелів, яка тримається на алюмінієвому ж підрамнику. Ну і, природно, шини Michelin Pilot Sport 4, в які Peugeot 508 взувають на заводі.

При відмінної керованості і "чіпкості" на дорогах з хорошим покриттям Peugeot 508 вельми гідно справляється і з розбитими дорогами. Коротке і дуже чутливе кермо дозволяє граючи об'їжджати ями, ну, а якщо це не вдається – нічого страшного не відбудеться. Підвіска, звичайно, не всеядна, але щоб вона спрацювала "в відбій", потрібно сильно постаратися – знайти хорошу яму і влетіти в неї завантаженим колесом.

Спокійно і розмірено їздити на Peugeot 508 теж можна, але цей автомобіль все ж провокатор. Він вміє і любить їздити швидко, азартно і емоційно. Таким вже його задумали творці.

Технології комфорту

Щодо оснащення Peugeot 508 легко дасть фору багатьом гравцям свого класу, що гордо носять приставку "преміум". Крім вже звичного активного круїз-контролю, автоматичного паркування, системи читання знаків, утримання автомобіля в смузі, 508 обладнаний ще й системою нічного бачення, яка автоматично розпізнає пішоходів.

Причому бачить вона їх не тільки на дорозі, але і здатна "вгадати маневр" пішохода, який збирається перейти дорогу. У цьому випадку він виділяється не жовтим прямокутничком, як "слухняний" пішохід, а підсвічується червоним трикутником. До того ж попереджає звуковим сигналом. З такою "сигналізацією" не помітити людину неможливо. Тим більше, що в темряві система дійсно зауважує пішоходів набагато раніше, ніж водій.

Ну і окремим пунктом слід згадати штатну аудіосистему Focal. Звучить вона дуже гідно, причому незалежно від стилю і напряму музики. На ній приємно слухати і реп, і рок, і класику. Жодна з попередніх моделей Peugeot не могла похвалитися такою якістю і глибиною звучання.

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Унікальний серед рівних

Мабуть, найприємніший момент – це ціна. За базовий Peugeot 508 з мотором потужністю 150 к.с. просять всього 657 400 грн., а за топову, дуже добре укомплектовану версію GT-Line – 888 200 грн. Безумовно, така цінова вилка цілком типова для седанів D класу, але ж Peugeot 508 – це все-таки купе, до того ж дуже емоційне.

То чи не краще, при інших рівних, вибрати автомобіль з молодою душею і насолоджуватися не тільки дизайном, комфортом і технологіями, а й відмінною керованістю і азартом?

Автор: Сергій Волощенко (відео), Євген Гудущан (текст)

Фото: Андрій Яцуляк