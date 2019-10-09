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В світі моди було чимало своїх революцій. Наприклад, П'єр Карден в 1957 році кинув виклик стандартам виробництва одягу й створив колекцію прет-а-порте. В моді автомобільній вирує не менше пристрастей. Дизайнери Peugeot теж вирішили влаштувати революцію і кардинально змінити погляд на флагманську модель 508. Вона схудла на один розмір, але одяглася так, щоб не було соромно на будь-якому подіумі.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

У D-класі бал правлять німецькі седани або універсали. Вони солідні, мають монументальний дизайн та усією свою сутністю показують високий статус свого господаря. Однак що робити, якщо забезпечена людина, котра може дозволити собі авто цього класу, в душі настільки молода, що не визнає усю цю класику? Саме дня них створили Peugeot 508, яка нагадує чотиридверне купе, однак по суті є фастбеком.

Зазвичай кожна наступна генерація моделі стає більшою, ніж попередня. Але не у випадку із 508-м. Якщо вже виступати з революцією у класі, то французи вирішили зробити щось унікальне, емоційне та надзвичайно ефектне. І їм це вдалося.

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Зовсім інше авто

Новачок від попередника отримав хіба що індекс, насправді це зовсім інша машина. Peugeot 508 став коротшим і нижчим за минуле покоління. Тепер у нього стрімкий профіль із дахом, що плавно йде донизу. Цим 508-ий став нагадувати купе, хоча і з чотирма дверима. До речі, двері без рамок.

Образ довершують витягнуті на всю висоту переднього бампера світлодіодні "ікла", а ще діодні ліхтарі з об’ємним малюнком у вигляді слідів від пазурів. Тобто оригінальних деталей хоч відбавляй – модників точно "зачепить".

Експресії вистачає і в салоні. У мене на тесті – найдорожча комплектація GT-line. Вона відрізняється i-Cockpit'ом з цифровою панеллю приладів на 12,3 дюймів і великим центральним екраном, преміум-аудіосистемою Focal і крутими кріслами, обтягнуті шкірою Nappa Mistral з візерунком зі шкіряних смуг. До того ж сидіння отримали сертифікат від німецької Асоціації здорової спини. А ще мають аж 5 режимів масажу. Щоправда, зважаючи на таку щедру комплектацію, дивно було, що вони не мають вентиляції, а кермо – підігріву.

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Окремо варто згадати про систему нічного бачення, яка виділяє пішоходів і тварин на дорозі. Така опція у цьому класі з’явилася вперше. Це дуже допомагає при водінні не так уночі, а більше в дощ чи туман. Тоді очі не розрізняють предмети, а нічне бачення помічає все. Вміє фастбек автоматично гальмувати і самостійно паркуватися.

Про те, що кузов все-таки має завалений дах, нагадує тіснуватий задній ряд та глибока посадка. Нічого не поробиш, краса вимагає жертв. А от багажник немаленький – вміщує 487 літрів.

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Хочеться ще поворотів!

Про більшість зауважень до заднього ряду забуваєш, як тільки-но кілометр-другий проїдеш за кермом. Тепер я розумію, чому на 508-ий французи покладали стільки сподівань. Маленьке, наче спортивне, кермо зрізане зверху й знизу. Воно напрочуд гостре, а от зворотну реакцію не відчуваєш. То я їду дорогою чи на треку Формули 1? Адже відчуття реальності на цьому "Пежо" зникає, як тільки-но потрапляєш на серпантини. Виникає звикання до кайфу, тому хочеться розвернутися і проїхати зв'язку поворотів ще і ще раз.

Він дуже легко "стрибає" в віражі, адже ззаду у 508-го багатоважільна підвіска, спереду – МакФерсон. Авто чудово стає на дугу, слідкує за кожним рухом керма. Це, безумовно, один з найслухняніших автомобілів за всю французьку історію!

Тож за характером цей фастбек все ж ближчий до купе.

Про те, що на керованість інженери звернули багато уваги, свідчить вибір на користь дорогих спортивних шин Michelin Pilot Sport 4. Гума доволі жорстка й орієнтована на швидкий та агресивний драйв. До того ж ці шини мають широку боковину, яка не тільки дає точніші відчуття у віражі, але й захищає дорогі диски від контакту із бордюром. Щоправда, низький профіль 235/45 R18 добряче відображається на комфорті. Тому в українських умовах літери “GT” – це точно не про туризм. Подорожувати в 508-му приємно на рівних дорогах.

З іншого боку, новий Peugeot 508 адаптовано до українських умов експлуатації. В нього на 1 см збільшено кліренс і тепер він становить мінімум 15 см. До того ж всі фастбеки мають захист моторного відсіку, а дизельні версії – підігрів паливних трубопроводів.

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Дизель "розкрився" з іншої сторони

Комбінація дволітрового дизеля на 180 сил і автомата на 8 передач не дає жодного приводу для претензій. Хіба що невеличка турбояма на початку, але подолавши її, мотор з такою легкістю катапультує фастбек, ніби в нього вдвічі більше сил.

Цей дизель я вже тестував на інших моделях концерну, але на жодній з них він так не тягне, як в 508-му. 400 ньютоно-метрів ну просто жбурляють його вперед. Бо важить фастбек усього півтори тонни. І нехай розгін до сотні за паспортом аж 9,4 секунд, він не відображає реальної динаміки. Зате автомат ідеально пасує до мотора.

Цей дизельний фастбек можна вважати справжнім міжміським експресом. Він легко тримає високий темп. 120 км/год - це близько 2 тисячі обертів на хвилину на тахометрі. Цей HDi вирізняється не тільки культивованою і м’якою роботою, наче бензиновик, але й скромним апетитом, бо вкладається в середньому в 5,5 літрів на сотню.

Зрозуміло, що в автомата є спортивний режим, в якому коробка перемикається на вищих обертах, але не змінює тембр дизеля на спортивніший, як наприклад в 308-му. А те, що дволітровий дизель добре прослуховується в салоні, додає експресії.

У 508-го все гаразд і з електронними помічниками. Адаптивний круїз-контроль вміє самостійно гальмувати на швидкостях до 140 км/год. Є система розпізнавання дорожньої розмітки і знаків, контроль мертвих зон в дзеркалах.

Але не це зробило його революційною моделлю. І не те, що заради нових відчуттів машина "схудла" на один розмір. А те, що автомобіль справді викликає масу позитивних емоцій. Від зовнішності та характеру спортивного купе, від оформлення інтер'єру, від реакцій на кермо, динаміки мотору та надзвичайної технологічності, яка відчувається буквально у кожній деталі.

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