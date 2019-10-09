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В мире моды было немало своих революций. Например, Пьер Карден в 1957 году бросил вызов стандартам производства одежды и создал коллекцию прет-а-порте. В моде автомобильной бурлит не меньше страстей. Дизайнеры Peugeot тоже решили устроить революцию и кардинально изменить взгляд на флагманскую модель 508. Она похудела на один размер, но оделась так, чтобы не было стыдно на любом подиуме.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

В D-классе балом правят немецкие седаны или универсалы. Они солидные, с монументальным дизайном и всей своей сущностью показывают высокий статус своего хозяина. Однако что делать, если обеспеченный человек, который может позволить себе авто этого класса, в душе настолько молод, что не признает всю эту классику? Именно дня них создали Peugeot 508, которая напоминает четырехдверное купе, однако по сути является фастбэком.

Обычно каждая следующая генерация модели становится больше, чем предыдущая. Но не в случае с 508-м. Если уж выступать с революцией в классе, то французы решили сделать что-то уникальное, эмоциональное и очень эффектное. И им это удалось.

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Совсем другое авто

Новичок от предшественника получил разве что индекс, на самом деле это совсем другая машина. Peugeot 508 стал короче и ниже прошлого поколения. Теперь у него стремительный профиль с крышей, плавно идущей вниз. Этим 508-ой стал напоминать купе, хотя и с четырьмя дверями. Кстати, двери без рамок.

Образ дополняют вытянутые на всю высоту переднего бампера светодиодные "клыки", а еще – диодные фонари с объемным рисунком в виде следов от когтей. То есть оригинальных деталей хоть отбавляй – модников точно "зацепит".

Экспрессии хватает и в салоне. У меня на тесте – самая дорогая комплектация GT-line. Она отличается i-Cockpit’ом с цифровой панелью приборов на 12,3 дюймов и большим центральным экраном, премиум-аудиосистемой Focal и крутыми креслами, обтянутыми кожей Nappa Mistral с узором из кожаных полос. К тому же сиденья получили сертификат от немецкой Ассоциации здоровой спины. А еще есть аж 5 режимов массажа. Правда, несмотря на такую щедрую комплектацию, странно было, что они без вентиляции, а руль – без подогрева.

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Отдельно стоит упомянуть о системе ночного видения, которая выделяет пешеходов и животных на дороге. Такая опция в этом классе появилась впервые. Это очень помогает при вождении не столько ночью, сколько в дождь или туман. Тогда глаза не различают предметы, а ночное видение замечает все. Умеет фастбэк автоматически тормозить и самостоятельно парковаться.

О том, что кузов все-таки имеет заваленную крышу, напоминает тесноватый задний ряд и глубокая посадка. Ничего не поделаешь, красота требует жертв. А вот багажник немаленький – вмещает 487 литров.

Больше информации о Peugeot 508

Хочется еще поворотов!

О большинстве замечаний к заднему ряду забываешь, как только километр-другой проедешь за рулем. Теперь я понимаю, почему на 508-ой французы возлагали столько надежд. Маленький, спортивный руль срезан сверху и снизу. Он удивительно острый, а вот обратную реакцию не чувствуешь. Я еду по дороге или на треке Формулы 1? Ведь ощущение реальности на этом "Пежо" исчезает, как только попадаешь на серпантины. Возникает привыкание к кайфу, поэтому хочется развернуться и проехать связку поворотов еще и еще раз.

Он очень легко "прыгает" в виражи, ведь сзади в 508-го многорычажная подвеска, спереди – МакФерсон. Авто прекрасно становится на дугу, следит за каждым движением руля. Это, безусловно, один из самых послушных автомобилей за всю французскую историю!

Поэтому по характеру этот фастбэк все же ближе к купе.

О том, что на управляемость инженеры обратили много внимания, свидетельствует выбор в пользу дорогих спортивных шин Michelin Pilot Sport 4. Резина довольно жесткая и ориентирована на быстрый и агрессивный драйв. К тому же эти шины имеют широкую боковину, которая не только дает точные ощущения в вираже, но и защищает дорогие диски от контакта с бордюром. Правда, низкий профиль 235/45 R18 сильно отражается на комфорте. Поэтому в украинских условиях буквы "GT" – это точно не про туризм. Путешествовать в 508-м приятно на ровных дорогах.

С другой стороны, новый Peugeot 508 адаптирован к украинским условиям эксплуатации. У него на 1 см увеличен клиренс и теперь он составляет минимум 15 см. К тому же все фастбэки имеют защиту моторного отсека, а дизельные версии – подогрев топливных трубопроводов.

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Дизель "раскрылся" с другой стороны

Комбинация двухлитрового дизеля на 180 сил и автомата на 8 передач не дает никакого повода для претензий. Разве что небольшая турбояма в начале, но преодолев ее, мотор с такой легкостью катапультирует фастбэк, будто бы у него вдвое больше сил.

Этот дизель я уже тестировал на других моделях концерна, но ни на одной из них он так не тянет, как в 508-м. 400 ньютон-метров ну просто бросают его вперед. Ведь весит фастбэк всего полторы тонны. И пусть разгон до сотни по паспорту до 9,4 секунд, он не отражает реальной динамики. Зато автомат идеально подходит для мотора.

Этот дизельный фастбэк можно считать настоящим междугородным экспрессом. Он легко держит высокий темп. 120 км/ч – это около 2000 оборотов в минуту на тахометре. Этот HDi отличается не только культивируемой и мягкой работой, как бензиновик, но и скромным аппетитом, потому что вкладывается в среднем в 5,5 литров на сотню.

Понятно, что у автомата есть спортивный режим, в котором коробка переключается на более высоких оборотах, но не меняет тембр дизеля на более спортивный, как например в 308-м. А то, что двухлитровый дизель хорошо прослушивается в салоне, добавляет экспрессии.

У 508-го все в порядке и с электронными помощниками. Адаптивный круиз-контроль умеет самостоятельно тормозить на скоростях до 140 км/ч. Есть система распознавания дорожной разметки и знаков, контроль мертвых зон в зеркалах.

Но не это сделало его революционной моделью. И не то, что ради новых ощущений машина “похудела” на один размер. А то, что автомобиль действительно вызывает массу положительных эмоций. От внешности и характера спортивного купе, от оформления интерьера, от реакций на руль, динамики мотора и чрезвычайной технологичности, которая чувствуется буквально в каждой детали.

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