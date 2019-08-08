Начиная с 1 июля 2019 года, на все новые легковые автомобили PEUGEOT действует заводская гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега. Это нововведение призвано усилить конкурентные преимущества марки.

Автомобили Peugeot стремительно набирают популярность в Украине, о чем свидетельствует и рост доли рынка. Согласно данным AUTO-Consulting бренд впервые за время работы официального представительства в Украине вошел в ТОП-10 самых продаваемых в нашей стране, заняв 7 место рейтинга.

Читайте также: Газ для автомобиля скоро начнет дорожать

В том числе и с этим связано расширение гарантийных обязательств. Компания готова гарантировать своим клиентам стабильную работу их транспортного средства, увеличив гарантийный срок на все легковые автомобили Peugeot до 3-х лет или 100 тыс. км.

Также приняв во внимание особенности эксплуатации коммерческого транспорта, для которого характерны повышенные нагрузки и огромные ежегодные пробеги, легко-грузовые (LCV) автомобили Peugeot получат гарантию 2 года без ограничения по пробегу. Также важно отметить, что на ряд узлов и агрегатов автомобиля действуют собственные гарантийные условия. Кроме того, предусмотрена отдельная гарантия от сквозной коррозии кузова – 12 лет для легковых автомобилей.

Новые гарантийные условия действуют для всех легковых и легко-грузовых автомобилей Peugeot, купленных с 1 июля 2019 года в сети официальных дилеров.

Читайте также: Mercedes-Benz раздаст по 3000 евро владельцам дизельных автомобилей