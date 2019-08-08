Починаючи з 1 липня 2019 року, на всі нові легкові автомобілі PEUGEOT діє заводська гарантія 3 роки або 100 тис. км пробігу. Це нововведення покликане посилити конкурентні переваги марки.

Автомобілі Peugeot стрімко набирають популярність в Україні, про що свідчить і зростання частки ринку. Згідно з даними AUTO-Consulting бренд вперше за час роботи офіційного представництва в Україні увійшов до ТОП-10 найбільш продаваних в нашій країні, посівши 7 місце рейтингу.

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У тому числі і з цим пов’язано розширення гарантійних зобов'язань. Компанія готова гарантувати своїм клієнтам стабільну роботу їх транспортного засобу, збільшивши гарантійний термін на всі легкові автомобілі Peugeot до 3-х років або 100 тис. км.

Також прийнявши до уваги особливості експлуатації комерційного транспорту, для якого характерні підвищені навантаження і величезні щорічні пробіги, легко-вантажні (LCV) автомобілі Peugeot отримають гарантію 2 роки без обмеження по пробігу. Також важливо відзначити, що на ряд вузлів і агрегатів автомобіля діють власні гарантійні умови. Крім того, передбачена окрема гарантія від наскрізної корозії кузова – 12 років для легкових автомобілів.

Нові гарантійні умови діють для всіх легкових та легко-вантажних автомобілів Peugeot, куплених з 1 липня 2019 року через мережу офіційних дилерів.

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