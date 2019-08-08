Оптові ціни на блакитне паливо для авто почали зростати. Невдовзі подорожчання добереться і до роздрібної торгівлі.

Вартість скрапленого газу АТ "Укргазвидобування" на електронному аукціоні 7 серпня зросла на 5,6% в порівнянні з результатами торгів попередньої середовища (31 липня), свідчать результати аукціону на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ).

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На аукціоні 7 серпня "Укргазвидобування" продала 2090 т (із запропонованих 4142 т) за середньозваженою ціною 16 580 грн/т, що на 890 грн/т нижче ціни 31 липня (15 701 грн/т).

За словами трейдерів, ціна аукціонів відреагувала на підвищення імпортних котирувань, яке спостерігається з початку поточного місяця. Зокрема, вартість пропан-бутану на білорусько-польському кордоні за цей період зросла з $ 297 / т до $ 322 / т.

"З початку тижня зростає Brest і українська котирування. Незважаючи на імпорт 160 тис. В липні, ознак переливу ринку немає, значить споживання і попит виросли в порівнянні з минулим роком ", - прокоментував підсумки торгів директор з комерції УГД Сергій Федоренко.

Як повідомлялося, на попередніх шести аукціонах, починаючи з кінця червня, вартість ЗВГ "Укргазвидобування" знижувалася, втративши в ціні близько 25% (див. Граф.).

Паралельно з УГД торги ЗВГ проводили "Полтавська газонафтова компанія", продавши ресурс по 16 500 грн/т, і Geo Alliance - по 16 250 грн/т.

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Довідка: "Укргазвидобування" є найбільшим виробником ЗВГ в Україні. У 2018 року обсяг випуску склав близько 164 тис. Т. Компанія виробляє газ на п'яти установках - Яблунівській, Тимофіївській, Базилівщина (всі три Полтавська обл.), Юліївському і Шебелинському ГПЗ (обидві - Харківська обл.).