Оптовые цены на голубое топливо для авто начали расти. Вскоре подорожание доберется и до розничной торговли.

Стоимость сжиженного газа АО "Укргаздобыча" на электронном аукционе 7 августа выросла на 5,6% в сравнении с результатами торгов в предыдущую среду (31 июля), свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже (УЭБ).

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На аукционе 7 августа "Укргаздобыча" продала 2090 т (из предложенных 4142 т) по средневзвешенной цене 16 580 грн/т, что на 890 грн/т ниже цены 31 июля (15 701 грн/т).

По словам трейдеров, цена аукционов отреагировала на повышение импортных котировок, которое наблюдается с начала текущего месяца. В частности, стоимость пропан-бутана на белорусско-польской границе за этот период выросла с $297/т до $322/т.

"С начала недели растет Brest и украинская котировка. Несмотря на импорт 160 тыс. в июле, признаков перелива рынка нет, значит потребление и спрос выросли в сравнении с прошлым годом", – прокомментировал итоги торгов директор по коммерции УГД Сергей Федоренко.

Как сообщалось, на предыдущих шести аукционах, начиная с конца июня, стоимость СУГ "Укргаздобычи" снижалась, потеряв в цене около 25% (см. Граф.).

Параллельно с УГД торги СУГ проводили "Полтавская газонефтяная компания", продав ресурс по 16 500 грн/т, и Geo Alliance – по 16 250 грн/т.

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Справка: "Укргаздобыча" является крупнейшим производителем СУГ в Украине. В 2018 году объем выпуска составил около 164 тыс. т. Компания производит газ на пяти установках – Яблуновской, Тимофеевской, Базилевщина (все три Полтавская обл.), Юлиевском и Шебелинском ГПЗ (обе – Харьковская обл.).