В Украине стартуют продажи Peugeot 208 в специальной версии diesel. Автомобиль предлагает мощный и экономичный дизельный двигатель, расширенную комплектацию, стильную внешность.

При этом новая версия доступна по цене – от 353 тыс. грн, что на 40 тыс. грн выгоднее стандартной цены.

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Хэтчбек Peugeot 208 хорошо известен в Европе и в Украине – он завоевал сердца и кошельки тысяч покупателей благодаря своему смелому дизайну, высокому уровню безопасности, отличной топливной бережливости и доступной цене.

С новым двигателем 1,5 BlueHDi 100 S&S автомобиль ускоряется до 100 км/ч только за 9,9 секунды, при этом максимальная скорость достигает 188 км/ч. Турбодизель сочетает высокую мощность в 100 л.с. и крутящий момент 250 Нм с крайне низким расходом топлива – всего 3,5 л на 100 км в смешанном цикле. Подобные показатели обеспечивают передовые технологии моторостроения: турбонаддув, непосредственный впрыск топлива под высоким давлением, система Stop & Start. Благодаря классической 5-скоростной “механике”, переключение скоростей легкое и четкое.

Специальная версия Peugeot 208 diesel может предложить не только новый силовой агрегат, но и улучшенную комплектацию. Следует отметить, что модель Peugeot 208 уже в базовой комплектации Like предлагает высокий уровень оснащения: фронтальные подушки безопасности, ABS и ESP, круиз-контроль, 7-дюймовый сенсорный дисплей, 2-зонный климат-контроль, кожаное покрытие руля. Специальная версия diesel добавляет к этому: стильные 15-дюймовые легкосплавные колесные диски Azote, боковые подушки и шторки безопасности, подогрев передних сидений, систему контроля давления в шинах.

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