В Україні стартують продажі Peugeot 208 в спеціальній версії diesel. Автомобіль пропонує потужний та економічний дизельний двигун, розширену комплектацію, стильну зовнішність.

При цьому нова версія доступна за ціною – від 353 тис. грн, що на 40 тис. грн вигідніше стандартної ціни.

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Хетчбек Peugeot 208 добре відомий в Європі і в Україні – він завоював серця та гаманці тисяч покупців завдяки своєму сміливому дизайну, високому рівню безпеки, відмінній паливній ощадливості та доступній ціні.

З новітнім двигуном 1,5 BlueHDi 100 S & S автомобіль прискорюється до 100 км/год. лише за 9,9 секунди, при цьому максимальна швидкість сягає 188 км/год. Турбодизель поєднує високу потужність в 100 к.с. і крутний момент 250 Нм з вкрай низькою витратою палива – лише 3,5 л на 100 км в змішаному циклі. Подібні показники забезпечують передові технології моторобудування: турбонадув, безпосереднє вприскування палива під високим тиском, система Stop & Start. Завдяки класичній 5-швидкісній «механіці», перемикання швидкостей легке і чітке.

Спеціальна версія Peugeot 208 diesel може запропонувати не тільки новий силовий агрегат, але і поліпшену комплектацію. Слід зазначити, що модель Peugeot 208 вже в базовій комплектації Like пропонує високий рівень оснащення: фронтальні подушки безпеки, ABS і ESP, круїз-контроль, 7-дюймовий сенсорний дисплей, 2-зонний клімат-контроль, шкіряне покриття керма. Спеціальна версія diesel додає до цього: стильні 15-дюймові легкосплавні колісні диски Azote, бокові подушки і шторки безпеки, підігрів передніх сидінь, систему контролю тиску в шинах.

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