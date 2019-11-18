Фірма INKAS поповнила свою лінійку тотально захищених машин важким джипом з люксовим салоном.

Екран величезного телевізора в салоні Inkas Sentry Civilian, – це, напевно, єдина поверхня, не захищена від куль та вибухів. Але їй нічого не загрожує, адже “плазма” знаходиться всередині повністю захищеного кузову. Як і дуже важливий пасажир, котрого розважатиме цей смарт-ТВ.

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Бронеджип Inkas Sentry Civilian має рівень бронезахисту BR6. Це означає, що він здатен витримати обстріл з штурмової гвинтівки калібру 7,62 мм і підрив, еквівалентний за силою вибуху, двом ручним гранатам DM51. Така машина у версії Inkas Sentry APC з легкістю виконує функції транспортника для військових чи спецназу, тоді як можифікація Civilian пропонує ультракомфортний салон для повсякденних поїздок дуже важливої особи, або й шістьох.

Inkas Sentry Civilian побудований на платформі Ford F-550 і оснащений 6,7-літровим дизельним V8 потужністю у 330 к.с. Агрегат працює в парі з 10-ступеневою ​​автоматичною коробкою передач, котра транслює оберти на обидві осі машини.

Фото: Inkas Sentry Civilian / INKAS

Окрім куленепробивного скла та кузову, Sentry Civilian має вогнезахист електронного блоку управління двигуна, захист акумулятора, безпрокольні шини, систему нічного бачення та 360-градусного відеоспостереження, захист від хімічної зброї та цілу купу іншого обладнання спеціального призначення.



Автомобіль доступний на замовлення, вартість виробник не називає, однак військово-поліцейська модифікація Inkas Sentry коштує від 200 тисяч доларів.

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