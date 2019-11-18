Фактично, це копія копії, оскільки автомобіль Hanlong Hunkt Canticie базується на Zotye T900 – одному з багатьох китайських клонів Range Rover.

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Автомобіль під назвою Hunkt Canticie без зайвого галасу з’явився у дилерів марки Hanlong Auto з китайської провінції Хубей. Навряд чи хоч одна з цих назв про щось говорить українцям. А от зовнішній вигляд китайської новинки – досить знайомий: з будь-якого ракурсу він дуже нагадує останній Range Rover Sport.

CarNewsChina повідомляє, що китайська назва машини – “Куанши”. Базується новинка на іншому китайському “клоні” Range Rover – кросовері Zotye T800, від якого успадкував силову установку. Вона складається з 2-літрового турбомотора потужністю у 218 кінських сил, який працює в парі з восьмипозиційним автоматом з приводом на задню вісь. Топові версії Hunkt можна замовити і з повним приводом.

Фото: Hunkt Canticie / facebook/CarNewsChina.com

Вартість новинки від Hanlong Auto – ось головна фішка Hunkt Canticie. Базова версія оцінюється у 126 800 юанів – це близько 18 тисяч доларів. Топова версія “Куанши” обійдеться у $25 600. Для порівняння, оригінальний Range Rover Sport в Китаї коштує від 1,22 мільйона юанів ($173 000).

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