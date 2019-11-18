Фактически, это копия копии, поскольку автомобиль Hanlong Hunkt Canticie базируется на Zotye T900 – одном из многих китайских клонов Range Rover.

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Автомобиль под названием Hunkt Canticie без лишнего шума появился у дилеров марки Hanlong Auto с китайской провинции Хубэй. Вряд ли хоть одно из этих названий о чем-то говорит украинцам. А вот внешний вид китайской новинки – достаточно знаком: с любого ракурса он очень напоминает последний Range Rover Sport.

CarNewsChina сообщает, что китайское название машины – "Куаншы". Базируется новинка на другом китайском "клоне" Range Rover – кроссовере Zotye T800, от которого унаследовал силовую установку. Она состоит из 2-литрового турбомотора мощностью в 218 лошадиных сил, который работает в паре с восьмипозиционным автоматом с приводом на заднюю ось. Топовые версии Hunkt можно заказать и с полным приводом.

Фото: Hunkt Canticie / facebook/CarNewsChina.com

Стоимость новинки от Hanlong Auto – вот главная фишка Hunkt Canticie. Базовая версия оценивается в 126 800 юаней – это около 18 тысяч долларов. Топовая версия "Куаншы" обойдется в $ 25 600. Для сравнения, оригинальный Range Rover Sport в Китае стоит от 1,22 миллиона юаней ($ 173 тысяч).

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